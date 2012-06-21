Як з’ясували фахівці Пекінського університету, яйця знижують розвиток одного із найбільш поширених захворювань сучасності – серцево-судинних недуг, а також зменшують ризик ранньої смерті. Такий висновок експерти зробили завдяки багаторічним дослідженням, проведеним в Китаї. Протягом дев’яти років учені спостерігали за понад 400000 чоловік, аналізували їх харчування і фіксували зміни стану здоров’я. Експерти помітили, що в щоденному раціоні 13,1% добровольців присутні яйця, а 9,1% вживали продукт дуже рідко або ніколи навіть не пробували.
Як показало дослідження, звичка їсти не менше п’яти яєць у тиждень запобігає виникненню інсульту майже на 28%, ризик розвитку серцево-судинних хвороб на 18%, а вірогідність ішемічної хвороби на 12%. Як відзначають автори наукової роботи, її результати доводять взаємозв’язок між поміркованими споживанням цінного продукту, багатого амінокислотами і білками, і низьким показником смертності від серцевих недуг.
Проте фахівці попереджають, що яйця можуть і негативно відбиватися на здоров’я, якщо їх в раціоні виявиться занадто багато. Продукт підвищує рівень холестерину, а фосфатидилхолін, що міститься в ньому, сприяє закупорці судин. Яйця також небезпечні для людей, що страждають діабетом.