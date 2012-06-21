Американські медики за допомогою провідних дієтологів з'ясували, що кетогенна дієта це ідеальний спосіб швидко скинути зайву вагу і підтримати здоров'я організму, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на Business Insider. До того ж кетогенну дієту визнали одним із найефективніших засобів боротьби зі старістю – вона допомагає зміцнити здоров'я кісток і зберігає мозок у стані «підвищеної» готовності до вирішення складних завдань.
Головні правила дієти – це повна відмова від триразового харчування та приготування їжі на оливковій олії, зниження споживання продуктів, що містять велику кількість білків, і вживання багатих на жири страв. Також у список рекомендацій увійшло зниження рівня споживання продуктів багатих на вуглеводи.
Дослідники встановили, що кетогенная дієта допомагає людині правильно вибудувати власний раціон харчування, поліпшити роботу всіх внутрішніх органів, що відповідають як за травлення, так і за серцево-судинну діяльність, а також знизити ймовірність розвитку важких хвороб мозку, таких як хвороба Альцгеймера або стареча деменція.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»