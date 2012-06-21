Вчені з Китаю провели дослідження, порівнявши ризики, де можна заразитися коронавірусною інфекцією в різних місцях. З’ясувалося, що найнебезпечнішим місцем зараження є сім'я, де перебуває інфікований хворий. Найчастіше ні він, ні його члени сім’ї не знають, що він є носієм інфекції.

У сім'ї, яка перебуває вдома, в замкнутому просторі під час самоізоляції, де родичі мають близькі і головне, постійні контакти, найвищий ризик зараження.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science, йдеться, що чим довше члени однієї сім'ї, де є хворий COVID-19, знаходяться разом, тим більше ймовірність зараження: кожен додатковий день спільного життя збільшує ризик зараження на 10%.

Такі висновки дослідники роблять на підставі результатів, отриманих після аналізу даних у 1178 пацієнтів і їх найближчого оточення в китайській провінції Хунань, розташованої в безпосередній близькості від колишнього епіцентру епідемії. Режим самоізоляції, введений у китайській провінції Хунань на початку року, фактично збільшив ризик поширення коронавірусу серед сімей, які були змушені проводити більше часу вдома.

Залежно від близькості контактів рівень ризику зростає. З'ясувалося, що навіть в громадському транспорті, де концентрується багато людей, ризик зараження нижчий, ніж удома або на таких заходах як весілля або похорон, де також тісно спілкуються близькі родичі. Ще менше ймовірності заразитися в ресторанах і місцях розваг, а самим безпечними виявилися медичні центри, де дотримуються всіх заходів захисту від інфекції.

Автори дослідження вважають, що найбільш ефективно протистояти поширенню інфекції можна при ізоляції всіх інфікованих пацієнтів незалежно від тяжкості захворювання в спеціалізовані лікарні, а всіх контактних з ними осіб – до медичних центрів спостереження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»