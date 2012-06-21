Японські вчені провели дослідження, які показали, що найбільш «невдалою» є саме перша група крові.
Перш ніж прийти до цього висновку, вчені вивчили близько тисячі історій хвороби різних пацієнтів. Справа в тому, що у людей з першою групою крові згортання кров'яних тілець в рази гірше, ніж наприклад у людей з третьою групою крові. Про порушення показників згортання свідчить дисбаланс роботи судин.
Слід зазначити, що в звичайному житті власникам цієї групи небезпека не загрожує, лише в разі серйозних травм. За даними вчених, людям з першою групою потрібно розробити спеціальну методику, що дозволяє в терміновому порядку зробити переливання тромбоцитів, що, в свою чергу, дозволить підвищити згортання крові в разі серйозної травми.
Дані дослідження зовсім не звільняють власників інших груп крові від турботи про своє здоров'я. У абсолютно кожної людини існує ризик утворення тромбозів, що може привести до серйозних проблем з роботою серцево-судинної системи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»