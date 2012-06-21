Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Нове дослідження показало, що приблизно у половини пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, розвивалося одне або кілька ускладнень. Найбільше страждали чоловіки, а також люди старші 60 років. Однак здоров'я погіршувалося і у молодих, раніше здорових людей.

У дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet, брали участь понад 70 тисяч пацієнтів з 302 лікарень Великобританії. Результати обстежень показали, що найчастіше у хворих COVID-19 виникали ниркові, складні респіраторні, серцево-судинні та системні порушення, а також проблеми з шлунково-кишковим трактом і печінкою. Найпоширенішими діагнозами, згідно роботи вчених, є: гостре пошкодження нирок, гострий респіраторний дистрес-синдром, пошкодження печінки, анемія і серцева аритмія.

Багато пацієнтів відзначили погіршення здоров'я після виписки з лікарні, деяких чекають довгострокові наслідки, перенесеної інфекції, відзначили вчені. У 51% випадків ускладнення виникали у людей у віці 50 років і старше, в 39% – у віці від 19 до 49 років. Крім того, 27% заявили, що здатність піклуватися про себе знизилася після того, як вони покинули лікарню.

«Ми вивчили широкий спектр ускладнень і виявили, що короткочасне пошкодження декількох органів надзвичайно поширене у тих, хто лікується в лікарні від COVID-19. Ці ускладнення присутні у всіх вікових групах, а не тільки у літніх людей або людей з уже існуючими захворюваннями», – зазначив один з авторів статті доктор Томас Дрейк з Единбурзького університету. Дослідники підкреслюють, що пацієнтам з ускладненнями необхідно приділяти більше часу і надати додаткову допомогу для відновлення.

Раніше лікар розповіла про когнітивних порушеннях після перенесеного коронавірусу. За словами фахівця, багато колишніх пацієнтів страждають на втрату пам'яті і зниження інтелектуальних здібностей.