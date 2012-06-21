Американські вчені пояснили один із найпоширеніших симптомів зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 — втрату нюху. Дослідження опублікував 13 травня журнал ACS Chemical Neuroscience.
Після проведення дослідів на мишах фахівці з'ясували, що інфекція проникає в організм за допомогою білків, які сприяють розпізнаванню запахів. Вони виробляються в порожнині носа, і у старих особин таких білків формується більше, ніж у молодих.
Експерти відзначають, що якщо цей механізм діє і по відношенню до людей, то дослідження в тому числі пояснює, чому люди похилого віку більш сприйнятливі до зараження коронавірусом, ніж молодь.
Поки вчені точно не знають, у яких точно клітинах утворюються ці білки. Вирішення цього питання допоможе максимально вивчити коронавірус.
За останніми даними, загальна кількість заражених в світі перевищила 4,3 мільйона осіб, з них 295 тисяч померло.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»