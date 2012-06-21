В ході дослідження вчені з британського Оксфорда і американської Міннесоти з'ясували, що найшкідливішим продуктом у світі є м'ясо. Про це пише PNAS.
Вчені розділили продукти на 15 категорій і вивчили їх вплив на навколишнє середовище і організм людини. При цьому враховувалися вже виявлені властивості продуктів і їх здатність впливати на розвиток різних патологій.
Враховувалося також, що близько третини парникових газів в атмосфері становлять викиди сільського господарства, 40% суші відведено під ріллю, а 70% води припадає саме на аграрний сектор. Таким чином вчені вивели спеціальний індекс AREI.
За допомогою цього індексу вчені підрахували, якої шкоди завдає довкіллю одна порція того чи іншого продукту, і виявили «найнебезпечнішу» їжу.
Наприклад, цільнозернові злаки, а також фрукти, овочі, горіхи і оливкове масло набрали менше 4 одиниці «шкідливості» зі 100 на порцію, а риба, курка і молочні продукти отримали від 14 пунктів. При цьому найвищий індекс дістався необробленому м'ясу – 73 пункту, в той час як оброблене отримало 37 пунктів.
Варто відзначити, що солодка газована вода, яку давно вже визнали шкідливою для здоров'я, набрала всього 0,95 одиниці на порцію.
Раніше лікарі назвали рослину, яка виводить холестерин з крові і в цілому зміцнює серцево-судинну систему.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»