Соколи сапсани – найшвидші істоти на Землі: атакуючи здобич, вони розвивають швидкість понад 320 кілометрів на годину. Людині на такій швидкості важко було б щось розгледіти – все злилося б у нерозрізнену пляму. Але сапсани на такій швидкості полюють, а це означає, що їх очі пристосовані до дуже високої частоти в сенсі зміни картинки.
Дослідники з Лундського університету вирішили з'ясувати, на які частоти налаштовані очі у сокола сапсана, сокола балобана і пустельного канюка. З’ясувалося, що сапсани розрізняють до 129 мерехтінь на секунду (тобто їхні очі пристосовані до частоти 129 Герц), балобани – до 102 мигтіннь, а канюки – до 77. Канюкам більше і не треба, адже вони полюють на невеликих і порівняно повільних наземних тварин – гризунів, жаб, змій.
Максимум людського ока від 50 до 60 Герц, а двадцяти п'яти мигтіннь на секунду вже достптньо, щоб кінокадри перестали для нас бути окремими знімками і злилися воєдино.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»