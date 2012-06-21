Вчені Тихоокеанського університету в Каліфорнії (США) з'ясували, що вживання літра енергетичних напоїв за короткий проміжок часу сприяє порушенню серцевого ритму. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
У дослідженні взяли участь 340 добровольців у віці від 18 до 40 років, яким запропонували випити майже літр енергетичного напою з кофеїном протягом години . Вміст кофеїну досягав 304-320 міліграмів. Енергетичний напій пили протягом години, але не швидше однієї півлітрової пляшки за півгодини.
В учасників виміряли електричну активність серця і кров'яний тиск до початку експерименту, а також кожні 30 хвилин після вживання напою протягом чотирьох годин. Досі вважалося, що кофеїн у дозі 400 міліграм не повинен викликати будь-які зміни в електрокардіограмі.
Однак у тих, хто пив енергетичні напої, інтервал QT, що є показником діяльності серця, був на 6-7,7 мілісекунд довшим, ніж у інших добровольців. Також було виявлено збільшення систолічного і діастолічного тиску на чотири-п'ять міліметрів ртутного стовпа.
QT показує час, який необхідний шлуночкам, щоб підготуватися до повторного скорочення. Занадто короткий або занадто довгий інтервал може привести до неправильної роботи серця і небезпечної для життя аритмії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»