Вчені Університету Макмастера (Канада) з'ясували, що вживання менше п'яти грамів харчової солі в день не збільшує ризик розвитку гіпертензії і пов'язаних з нею серцево-судинних захворювань (ССЗ). Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі The Lancet.
У дослідженні взяли участь 95 767 здорових добровольців у віці 30-75 років з 369 населених пунктів по всій земній кулі. Вчені взяли зразки сечі для оцінки щодобового споживання солей натрію, а також виміряли кров'яний тиск. На вибірці з 82 544 людей було визначено захворюваність ССЗ.
Зясувалося, що учасники з 80% оцінюваних населених пунктів в Китаї споживають більше п'яти грамів солі в день, в той час як в інших регіонах близько 3-5 грами солі в день. При цьому артеріальний тиск збільшувалася на 2,86 міліметра ртутного стовпа на кожен додатковий грам солі. Однак при цьому надмірно низьке споживання солі також збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Ніякого зв'язку між споживанням солей натрію з ССЗ не спостерігалося при рівні споживання 4,7 грама в день.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»