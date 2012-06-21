Вчені з технічного університету Мюнхена (Німеччина) з'ясували, що відкладення кухонної солі в організмі людини сприяють розвитку алергічних реакцій.
Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
Фахівці проаналізували зразки шкіри пацієнтів з атопічним дерматитом – хронічним алергічним захворюванням. Виявилося, що рівень натрію на уражених ділянках шкіри виявився в 30 разів вищим за норму.
Дослідники визначили, що хлорид натрію змушує Th2-клітини виробляти підвищену кількість білків інтерлейкіну-4 (IL-4) і інтерлейкіну-13 (IL-13). В результаті розвиваються запальні захворювання шкіри, включаючи атопічний дерматит.
Th2-клітини є субпопуляцію хелперних T-клітин CD4 +. Коли Т-клітина, тобто клітина, яка не контактувала з антигеном, активується В-лімфоцитами, вона перетворюється в Th2 і починає продукувати велику кількість антитіл і цитокінів, що беруть участь в запальних реакціях. Показано, що в присутності високих концентрацій солі Т-клітини починають трансформуватися у Th2.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»