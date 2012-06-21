Вчені з Єльського університету, центру імені Гельмгольца і університетської клініки Аугсбурга з'ясували, що зустрічають в забрудненому повітрі ультрадрібні частки (100 нанометрів), основним джерелом яких в місті є автомобільні вихлопи. Вчені вважають, що вони можуть спровокувати інфаркт міокарда. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
Дослідники прийшли до висновку, що протягом перших кількох годин впливу на організм частинки, легко проникають в кров, можуть викликати великі проблеми з серцем.
«Робота підтверджує те, про що здогадувалося протягом тривалого часу: найдрібніші частинки забрудненого повітря можуть впливати на розвиток серйозного захворювання серця. Це особливо актуально протягом перших кількох годин», – заявив перший автор дослідження, доцент Єльського університету Каї Чен.
Він підкреслив, що підвищений рівень ультрадрібних частинок викликає занепокоєння з точки зору суспільної охорони здоров'я.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»