Директор SETI проводив дослідження протягом багатьох років і заявив, що не потрібно шукати інопланетних істот у Всесвіті, так як предками людей є марсіани. Також він пояснив, чому на Марсі все ще не знайдені наші предки, а все, тому що багато мільярдів років тому червона планета зіткнулася з астероїдом, який знищив усі живі істоти. Під час зіткнення деякі організми потрапили у відкритий Космос, а потім на Землю.
Саме так зародилося життя на Землі: спершу в морському середовищі, а потім на суші. До речі, завдяки марсіанському походженням можна пояснити, як саме організми здатні вижити в навколоземному кліматі.
Вчені впевнені, що до зіткнення з астероїдом на Марсі був сприятливий клімат, набагато кращий, ніж на Землі. Також ще є ймовірність того, що на інших планетах нині зароджується життя, завдяки організмам, які прилетіли з Космосу.