Вчені Гарвардської медичної школи з'ясували, скільки кроків в день потрібно робити для того, щоб зміцнити здоров'я і знизити ризик смерті. Результати дослідження опублікувала газета The New York Post.
Фахівці протягом чотирьох років спостерігали за життям 16,7 тис. жінок у віці від 62 до 101 року. На час експерименту випробуваним видали трекери, які вимірювали кількість кроків і швидкість пересування. Крім того, учасниці експерименту докладно розповідали про свій спосіб життя, дієту і наявні захворювання.
До кінця експерименту не дожили 504 учасниці. За словами вчених, найбільша смертність була відзначена серед тих, хто робив менш 2,2 тис. кроків на день. При цьому у тих, хто робив 4,4 тис. кроків щодня, показники були набагато кращими. Найбільш активна група– ті, хто досяг показника 7,5 тис. або більше кроків, – мала ще більш низький рівень смертності. Однак при досягненні позначки в 10 тис. кроків ніякої додаткової переваги відзначено не було. Таким чином, як зазначили вчені, оптимальним є проходження 7,5 тис. кроків щодня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»