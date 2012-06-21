Вчені з Університету Гронінгена в Нідерландах з’ясували, що до виникнення синдрому хронічної втоми призводять дефіцит йоду і порушення в роботі щитовидної залози.
Про це повідомляє журнал Frontiers in Endocrinology.
У 100 осіб, що страждали від клінічних форм синдрому хронічної втоми, взяли зразки крові, які порівняли з біоматеріалами здорових добровольців.
Виявилося, що в групі з синдромом хронічної втоми у більшостя пацієнтів знижений вміст двох головних гормонів щитовидної залози, Т3 (трийодтиронін) та Т4 (тироксин). Натомість у них спостерігалися високі показники іншого гормону, тиротропіну.
Т3 і Т4 забезпечують енергетичний баланс в організмі, синтез білка і вітаміну А, а також регулюють моторну функцію кишечника і менструальний цикл, відповідають за роботу центральної нервової системи. Нормальне вироблення тиротропіну при цьому важливе, так як цей гормон регулює активність двох попередніх.
Вчені вважають, що неузгодженість у виробництві цих гормонів може бути пов’язана з нестачею йоду або відхиленнями у функції щитовидної залози.
«Коли тіло не виробляє достатньої кількості гормонів, це спонукає мозок виробляти надмірно багато тиротропіну. У кінцевому підсумку це призводить до виснаження і розвитку багатьох порушень в роботі тіла, в тому числі і втоми», – поділилися думкою автори дослідження.