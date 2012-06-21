Вчені з Північно-Західного університету США з'ясували, що після народження дітей в організмі жінки відбуваються зміни на клітинному рівні, які стають головною причиною старіння.
Дослідження вчені проводили в місті Себу (Філіппіни), до якого залучили кілька тисяч жінок з різними репродуктивними віковими історіями.
Про це повідомліє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Як говориться в статті, опублікованій на сайті Medical Express, після пологів сильно змінюються ключові маркери старіння – теломери. Крім того, швидше зменшуються в розмірах і достроково припиняють виконувати свої завдання ділянки хромосом, які виконують захисну функцію.
«Довжина теломер та епігенетичний вік – це клітинні маркери, які самостійно передбачають смерть, і ці показники виявилися «старшими» у жінок, які мали кілька вагітностей у репродуктивному віці», – розповіла Калан Райан, провідний автор дослідження та докторант з біологічної антропології Північно-Західного університету». Навіть після врахування інших факторів, які впливають на старіння клітин, кількість вагітностей домінувала щодо показника старіння і була на першому місці».
Інший висновок, який вчені не очікували одержати, полягав у тому, що жінки, які на час дослідження були вагітні, мали клітини, набагато молодші, а не старші, як думали вчені.
«Як це не звучить парадоксально, якщо біологічний вік жінки був вищим після кожного народження дитини, а під час дослідження жінка була вагітна, її епігенетичний вік та теломера, були «молодшими», ніж її біологічний вік», – розповів Крістофер Кузава, провідний автор дослідження, професор антропології Північно-Західного університету.
«Це цікава ситуація, коли вагітність змушує жінку тимчасово виглядати «молодою», але тут є «золота середина»: сукупність відносин між кількістю вагітностей та більш прискореним біологічним віком».
У статті уточнюється, що на основі отриманих даних дослідники планують створити препарат, який відновлює клітинну активність і запобігає старінню організму.
До слова, нещодавно вчені з Університету Алабами в Бірмінгемі змогли вплинути на процес старіння, контролюючи функції ДНК в мітохондріях.