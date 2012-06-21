Науковці назвали перелік продуктів, які є найбільш токсичними для здоров'я. На перших місцях, як би це дивно не звучало, полуниця та шпинат. До такого висновку дійшли в Міністерстві сільського господарства США.
З 47 вивчених овочів і фруктів авокадо і кукурудза були названі найчистішими, в той час як полуниця і шпинат виявилися токсичними та небезпечними для здоров'я.
Пестициди – хімічні речовини, що використовуються в рослинництві для боротьби з такими шкідниками, як жуки та гризуни. Навіть після ретельного миття плодів ці хімічні речовини і їх залишки можуть зберігатися, негативно впливаючи на здоров'я, яке виражається в проблемах розвитку у дітей та проблеми з фертильністю у дорослих.
У новому дослідженні понад 230 пестицидів були виявлені на 70% вирощених фруктів і овочів. Лише одна полуниця дала позитивний результат на наявність 20 різних пестицидів. Також було встановлено, що шпинат майже вдвічі перевищував кількість залишків пестицидів за вагою, ніж будь-які інші фрукти або овочі. Крім цього до списку токсичних продуктів потрапили персики, вишня і яблука – 98% цих плодів містили, хоча б, один пестицид. Інша частина списку складалася з нектаринів, винограду, персиків, груш, помідорів, селери, картоплі та солодкого перцю.
У списку найбільш екологічно чистих плодів з низькою кількістю пестицидів перші рядки зайняли авокадо і кукурудза. За ними йдуть ананаси, капуста, цибуля, заморожений горошок, папая, спаржа, манго, баклажани, ківі, диня, кольорова капуста і броколі.
За словами вчених, результати досліджень виявилися майже такими ж, як і в минулому році – це свідчить про те, що фахівцями було зроблено не так багато, щоб зменшити кількість пестицидів, які використовуються в рослинництві.