Німецькі вчені назвали п'ять найбільш поширених симптомів онкологічного захворювання, на які пацієнти часто не звертають уваги. Про це повідомляє видання Focus.

Так, за словами експертів, першим із симптомів – постійний кашель. Часто його пов'язують із застудою і грипом і це дійсно може бути так. Однак тим, у кого кашель не припиняється, варто пройти докладне обстеження на предмет наявності раку легенів. Другим симптомом вчені назвали стійку печію: вона може виявитися ознакою раку горла або гортані.

Третє підозріле нездужання – свербляча шкіра. Так, звичайна родимка може перерости у злоякісну меланому – рак шкіри, який супроводжується свербінням в ураженій ділянці плями.

Четвертий симптом – кров у стільці, основною причиною якої можуть бути геморой або невеликі розриви слизової оболонки. Однак експерти рекомендували щорічно відвідувати проктолога з 50 років.

П'ятим симптомом може виявитися збільшення лімфатичних вузлів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»