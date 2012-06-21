Зв'язок між грипом і розвитком гострого порушення мозкового кровообігу виявили вчені з Колумбійського університету. За їх підрахунками, навіть благополучно перенесене зараження вірусом грипу збільшує ризик розвитку інсульту у півтора раза протягом року після одужання.
До таких висновків дослідники прийшли після вивчення 31 тисяч медичних карток пацієнтів, які стали жертвами гострого порушення мозкового кровообігу. У ході вивчення їх історій хвороби вчені з'ясували, що в переважній більшості випадків пацієнти протягом останніх 15 днів перед розвитком інсульту хворіли на грип. Дослідники пов'язують це зі здатністю грипу провокувати розшарування сонної артерії, що призводить до порушення притоку крові до головного мозку, а також до появи крововиливів в шиї і утворенню тромбів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»