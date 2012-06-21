Вчені з Університету штату Мічиган у США визначили комбінацію двох мутацій, які пов'язані з раком ендометрії – однієї з найбільш поширених типів злоякісної пухлини у жінок. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXress.
Вчені визначили, що мутації в генах ARID1A і PIK3CA часто спостерігаються при розвитку раку ендометрії і раку яєчника, пов'язаного з ендометріозом (доброякісним розростанням тканини в стінці матки). ARID1A є пухлинним супресором, однак при його мутації хроматин (становить основу хромосом), втрачає свою структуру і сприяє нестабільності генома. Порушення в гені PIK3CA призводить до неконтрольованого клітинного росту.
Ті ж самі мутації виявляються у жінок з ендометріозом, проте в цьому випадку раку ендометрія у них не виникає. Поки невідомо, чому одні і ті ж дефектні гени пов'язані з різними взаємовиключними захворюваннями.
Рак ендометрії зазвичай розвивається після менопаузи, що дозволяє припустити вплив на ризик розвитку злоякісної пухлини додаткових чинників, включаючи зміну гормонального фону, навколишнє середовище і ожиріння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»