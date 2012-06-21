Вчені з різних країн розповіли про причини і користь позіхання. Про це йдеться у виданні Newsweek.
З'ясувалося, що подібний рефлекс допомагає охолоджувати мозок людини. Дослідники стверджують, що позіхання прибирає теплу кров, що надходить в мозок, і замінює її на прохолодну.
Теорію вирішили перевірити на практиці, яка в підсумку підтвердила їхню заяву. Виявилося, що ті люди, які охолоджували свою кров за допомогою різних компресів, позіхали набагато рідше, оскільки охолодження мозку їм не було потрібне. Протилежна тенденція спостерігалася у тих, чия температура крові в голові підвищувалася: вони позіхали часто.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»