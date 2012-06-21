Вчені з Єльського університету (США) з'ясували, що цукор блокує активність білка, який необхідний для розмноження кишкової мікрофлори, пов'язаної з нормальною вагою і здоров'ям.
Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
Відомо, що мікрофлора кишечника відіграє ключову роль у здоров'ї людини, а її склад залежить від раціону харчування. Вважалося, однак, що всмоктування вуглеводів відбувається тільки в тонкому кишківнику, а цукор ніколи не досягає товстого кишківника. Вчені довели, що цукор може впливати на мікрофлору, змінюючи її видовий склад.
Дослідники вивчили вплив дієти з високим вмістом глюкози і фруктози на вміст корисної бактерії Bacteroides thetaiotaomicron в організмі мишей. Виявилося, що сахароза, що складається з глюкози і фруктози, блокує вироблення білка Roc (regulator of colonization), необхідного для колонізації бактерії. Вчені створили штам бактерій, у яких активність білка не пригнічується, і ці мікроорганізми отримали перевагу в розмноженні при дієті з високим вмістом вуглеводів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»