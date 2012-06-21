Вчені з Нової Зеландії назвали справжньою причиною смерті Олександра Македонського аутоімунне захворювання - синдром Гієна-Барре. Раніше вважали, що найбільший правитель і полководець помер через невідому інфекцію, отриманої в одному з походів, від тяги до спиртних напоїв або загибелі під час зіткнення з ворогами.
Нове дослідження історичних матеріалів привело вчених до несподіваного висновку. Вони проаналізували відомості про останні дні життя Олександра Македонського. Прославлений полководець втратив сил, але до останньої хвилини залишався в свідомості. Більш того, протягом шести діб його вважали загиблим, але, по всій видимості, цар залишався живий в ці дні. При синдромі Гієна-Барре сильно сповільнюється дихання. Стародавні лікарі просто могли не помітити рух грудної клітини правителя і прийняли його за мертвого. В даний час ця хвороба лікується в 80% випадків. У минулому медицина була нерозвинена, тому Македонський і помер у віці 32 років в 323 році до нашої ери. Інформацію про нове дослідження істориків поширює видання The Ancient History Bulletin.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»