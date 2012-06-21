Майже половина акваторії Світового океану змінить свій колір до кінця XXI століття в результаті глобального потепління клімату. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на дослідження, проведене співробітниками Массачусетського технологічного інституту (МТІ).
У доповіді, опублікованій у науковому журналі Nature, йдеться, що колір океанської води залежить від концентрації в ній фітопланктону. Глобальне потепління впливає на океанські течії, температуру і вміст поживних речовин, необхідних для розмноження водоростей, здатних здійснювати процес фотосинтезу.
Вивчивши супутникові знімки океану за останні 25 років, вчені встановили, що прискорилося танення полярних льодів, що призвело до зниження температури води в районі екватора, Бермудських та Багамських островів і зменшення там концентрації фітопланктону. В результаті колір води став яскраво-блакитним.
У той же час у південних частинах Тихого і Атлантичного океанів фітопланктон розмножився через потепління середовища, а води в цих районах придбали більш яскравий зелений відтінок.
«Зміна [кольору і яскравості океанської води] поганий знак <...> Фітопланктон знаходиться в основі харчових ланцюжків. І будь-які зміни в цій основі загрожують існуванню всіх живих істот вздовж таких харчових ланцюжків, в тому числі білих ведмедів або тунців», – наводить телеканал слова одного з авторів дослідження – старшого наукового співробітника МТІ Стефані Дуткевич.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»