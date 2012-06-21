Вчені Онкологічного центру ім. Андерсона в США з'ясували, що надмірне вживання цукру збільшує ризик розвитку раку. Результати дослідження вчені опублікували в журналі Cancer Research, пише Food News.
У жінок серед локацій раку на першому місці молочна залоза, потім шкіра, матка, товста кишка і шлунок.
Фахівці перевірили гіпотезу на групі мишей. Частину тварин годували великою кількістю сахарози, а інша частина сиділа на крохмальній дієті без цукру. У результаті у першої групи мишей спостерігався швидкий ріст пухлини.
Також вчені з'ясували, що високофруктозний кукурудзяний сироп і столовий цукор сприяли росту метастаз у легенях піддослідних. Відзначається, що такий сироп міститься в багатьох продуктах, зокрема в цукерках, морозиві, варенні, йогуртах тощо.
Раніше повідомлялося, що в США серед дітей та молоді різко підвищився рівень захворюваності шістьма видами раку, які, як передбачається, мають зв'язок з ожіреніем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»