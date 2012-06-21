Вчені з Австрії провели масштабне дослідження і назвали конкретні продукти для захисту серця і мозку від хвороб, розділивши їх за ступенем їх корисності. Головними захисниками організму, як і слід було очікувати, виявилися овочі.
Корисність овочів пояснюється високим вмістом біологічно активних речовин і клітковини. Перші насичують кров вітамінами і мікроелементами, а другі – забезпечують нормальну роботу кишківника, що дозволяє корисним речовинам засвоюватися практично повністю. Факт відомий і навряд чи когось здивує, тому австрійці вирішили з'ясувати, що буде найбільш корисним і скільки цієї «корисності» треба з'їдати.
Виявилося, що максимальну користь серцю і судинам принесе 600 грам овочів в день. Це більше, ніж було рекомендовано раніше для здорового харчування і тим не менш, вчені впевнені в своїх висновках. Саме 600 грам овочів забезпечать організм достатньою кількістю харчових волокон, магнію, калію флавоноїдів, каротиноїдів, вітаміну К і С, нітратів і органічних сполук сірки. Завдяки такій різноманітності організм отримає антиоксиданти, захист ендотелію (внутрішньої структури судин), нормальний артеріальний тиск, прискорення обміну жирів і вуглеводів, нормалізацію згортання крові, ослаблення пошкодження міокарда і регуляцію генної активності.
Серед усього розмаїття овочів вчені особливо виділили листову зелень і хрестоцвіті овочі, а також помідори. Саме вони мають найбільший вираженим ефектом для захисту серця, судин і мозку від вікових змін, так що можна з впевненості сказати, що перемога за червоно-зеленими. У 600 грамах щоденної порції овочів їх повинно бути не менше 70%, а з'їдати їх треба за 5-6 прийомів. Вони ж, до речі, здатні знизити ризик розвитку раку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»