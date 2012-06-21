Видання The Sun, посилаючись на дослідження вчених з Університету Монпельє, опублікувало матеріал, у якому йдеться про продукти, що захищають від коронавірусу.
Так, в ході дослідження було виявлено, що серед жителів тих країн, в яких були виявлені низькі показники смертності від COVID-19, особливу популярність мали різні види капусти. Зокрема, в Німеччині жителі часто вживають квашену капусту.
Як повідомляється, квашена капуста багата на антиоксиданти, які сприяють зміцненню імунної системи. Крім того, згідно з опублікованими даними, цей овоч зменшує ризики перебігу коронавірусної інфекції COVID-19 у важкій формі, з чим і пов'язаний той факт, що жителі цих країн частіше видужують.
Також низький показник смертності було зафіксовано у Греції, Туреччині та Болгарії. Що стосується переваг в їжі жителів цих країн, то тут популярним є йогурт. Відомо, що цей продукт також має в складі антиоксиданти, проте в меншій кількості, в порівнянні з квашеною капустою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»