Для боротьби з гіпертонічною хворобою можна застосовувати не тільки лікарські препарати, а й особливі продукти харчування, які допомагають привести кров'яний тиск у норму.

Як з'ясували співробітники Університету Редінга (Великобританія), людям з високим артеріальним тиском слід звернути увагу на їжу, багату на флаванолі. Ці біологічні активні сполуки є в складі ягід, яблук, какао, чаю, а також деяких інших продуктах.



Масштабне дослідження за участю 25 тисяч осіб показало, що продукти з високим вмістом флаванолів здатні значно знижувати кров'яний тиск. «Якщо розглядати такий продукт з вмістом флаванолів, як какао, то виявляється, що навіть якщо вживати по одній порції напою в день, то можна захиститися від небезпечних стрибків тиску. Особливо це актуально для людей з вираженою зайвою вагою, які схильні до проблем з тиском при виконанні фізичних навантажень», – розповідають британські дослідники.



Фрукти і ягоди теж можуть містити флаванолі, але вживати їх слід з обережністю, тому що в них може міститися багато цукру. Якщо ви схильні до проблем із зайвою вагою, то додаткове джерело цукру може бути дуже небезпечним, тому спершу проконсультуйтеся зі своїм домашнім лікарем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»