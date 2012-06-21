Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У недавньому дослідженні група вчених вивчала вплив харчових звичок на імунну систему, а також виявила здатність деяких продуктів знижувати ризик захворювання на коронавірусну інфекцію. Представники медицини вивчили дані 38 тисяч осіб, грунтуючись на тому, якої дієти вони дотримувалися з 2010 по 2020 рік, а також використали результати тестування на COVID-19.

Дослідники з Північно-Західного університету в США проаналізували вміст у раціоні цих людей кави, чаю, обробленого та червоного м'яса, фруктів і овочів, риби, багатої поліненасиченими жирними кислотами омега-3. Згідно з науковою роботою, опублікованою у MDPI, кава виявилася одним із головних чинників зниження шансів заразитися коронавірусною інфекцією.

Одна або більше чашок цього напою в день знижує приблизно на 10% ризик заразитися коронавірусною інфекцією. Кофеїн і поліфеноли, які містяться в напої, мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Вживання кави, згідно з дослідженням, також знижує ризик важкого перебігу інфекції і пневмонії у літніх людей. Відзначається, що в поєднанні з овочами «рівень захисту» від COVID-19 зростає.

До інших продуктів, що знижують ймовірності захворювання на коронавірус, дослідники віднесли також чай і жирну рибу. А наявність у раціоні великої кількості обробленого м'яса (сосиски, ковбаса тощо) експерти пов'язали з більш високим ризиком зараження.