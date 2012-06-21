Розвиток науки і техніки не заважає існуванню величезної кількості міфів, в які вірять мільйони (або навіть мільярди) людей. Особливо міцними є міфи про небезпеки для здоров'я – наприклад, ті, згідно з якими не можна кип'ятити воду в чайнику більше одного разу, зберігати воду в пластиковій тарі, користуватися мікрохвильовкою, тощо.
Так воду в чайнику можна кип'ятити більше одного разу? Неймовірно, але так. Вода не стане радіоактивної, під час другого кипіння вона не здетонує і не розкладеться на живу і мертву. Наберіться сміливості і спробуйте.
І мікрохвильова піч не створює радіацію і не руйнує структуру їжі? Ні, не створює і не руйнує. Звичайно, їжа нагрівається в мікрохвильовці трохи не так, як на плиті, але це зовсім не означає, що мікрохвильові печі шкідливі для здоров'я.
Багато людей впевнені, що якщо довго зберігати воду в пляшці з пластика, то цей самий пластик почне виділяти отруйні хімікати, які отруять воду. Теоретично таке можливо, але практично – харчовий пластик роблять з безпечних для здоров'я матеріалів, тому сміливо зберігайте воду в пластиковій тарі.
Деякі вимикають Wi-Fi на ніч, вважаючи, що таке «шкідливе випромінювання» не буде «випалювати мозок». Таким людям можна порадити піти жити до лісу. Правда, на нашій планеті вже, ймовірно, не залишилося лісів, в яких не було б якогось техногенного випромінювання. А є люди, які бояться носити мобільні телефони в кишені. Наприклад, деякі чоловіки впевнені, що випромінювання передавача телефону може порушити їх репродуктивне здоров'я, впливає на потенцію. Знову ж таки – якщо ви вважаєте свій генетичний матеріал неймовірно цінним для людства, то вам варто задуматися про життя в якійсь захищеній камері, де вам точно не буде загрожувати підступне випромінювання мобільних телефонів, точок доступу Wi-Fi, мікрохвильових печей, тощо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»