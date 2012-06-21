Головні загрози Землі і всьому людству виходять з космосу. І людство не в силах зупинити і перешкодити цій катастрофі.
Дослідники опублікували перелік загроз для планети Земля, – повідомляє 24news.com.ua.
На першому місці великою загрозою є Сонце. Життя на Землі повністю залежить від Сонця. Вчені розрахували, що через п’ять мільярдів років Сонце охолоне і тим самим життя на планеті Земля закінчиться.
Друга загроза Землі, це Галактика Андромеди, яка з часом може поглинути весь Чумацький шлях і Землю зокрема.
Третя загроза життю на Землі, це чорні діри, які через багато мільярдів років можуть спалити пучками плазми все живе на нашій планеті.
Четверта загроза це зірки і їхні гравітаційні хвилі. Зірки рухаються в космосі з величезною швидкістю і якщо вони досягнуть Землі, їхні гравітаційні хвилі розірвуть нашу планету на безліч частин.
П’ята загроза катастрофічного сценарію це астероїди, які вже багато мільйонів років тому знищили динозаврів на планеті Земля і періодично нагадують про себе.