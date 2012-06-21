Давно відомо про користь рухливого способу життя для здоров'я, проте не вщухають суперечки про необхідну кількість руху – повідомляє МедікФорум. Професор Мартін Халле дав важливі роз'яснення на 84-ій щорічній конференції Німецького товариства кардіології в Манхайме.
Підводячи підсумки різних досліджень, Мартін Халле повідомив, що для зниження ризику серцево-судинних захворювань і цукрового діабету на 20% досить від 7-8 хвилин швидкої ходьби в день. Однак це повинне бути дійсно підвищене навантаження на серце, так як тільки в цьому випадку в організмі виділяються важливі захисні гормони. Крім того, навантаження повинне бути регулярним, тобто щоденним. Тоді такий оздоровчий ефект можна буде порівняти із схудненням людини на 20 кілограм.