Постійна гикавка є рідкісною, але потенційною ознакою COVID-19. Про це повідомляє газета Daily Express з посиланням на дослідження вчених.

За даними видання, Національна служба охорони здоров'я Великобританії виділяє три ключові симптоми коронавірусу: висока температура, безперервний кашель, втрата нюху або смаку.

Разом з тим у недавно опублікованому дослідженні згадується пацієнт, у якого COVID-19 проявлявся тільки через гикавку. 64-річний чоловік не міг побороти цю недугу протягом трьох діб і звернувся до лікарів. Медики обстежили його, виявили низький рівень лейкоцитів і підтвердили наявність коронавірусної інфекції.

Аналогічний випадок стався і з 62-літнім пацієнтом, який звернувся до лікарів через чотири доби безперервної гикавки. Медики з'ясували, що інфекція вже вразила легені чоловіки. Крім того, у нього був знижений рівень лейкоцитів і тромбоцитів.

При цьому вчені підкреслюють, що гикавка як симптом COVID-19 зустрічається вкрай рідко, і рекомендують обов'язково звертатися до лікарів, якщо вона триває понад 48 годин.

За даними Національної служби охорони здоров'я, часто немає очевидної причини, по якій у людини виникає гикавка, проте вважається, що її може викликати стрес або сильні емоції.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»