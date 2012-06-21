Коронавірусна інфекція може стати причиною руйнівних наслідків для головного мозку. Про це повідомляє журнал Nature з посиланням на наукову роботу фахівців з університету Ліверпуля, Університетського коледжу Лондона, Єльського університету і Медичної школи Ікона.

За їхніми даними, у 62% пацієнтів з COVID-19, які отримали неврологічні і психіатричні ускладнення, виявилася пошкоджена система кровопостачання головного мозку. При цьому у 31% булои виявлено сплутану свідомость і тривалий несвідомий стан.

В університетському коледжі Лондона відзначили, що найпоширенішими неврологічними наслідками інфекції є інсульт, а також енцефаліт – запалення тканин головного мозку.

При цьому такі симптоми могли з'явитися у різних груп населення, зокрема у молодих людей.

Як вважає невролог Фернанд де Феліче з Федерального університету Ріо-де-Жанейро, неврологічні ускладнення могли виникнути у понад 50% тяжкохворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»