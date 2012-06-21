Діабет є однією з головних проблем сучасного світу. Дуже багато сучасних людей, у яких з'являється діабет другого типу. Американські вчені з'ясували, що одна з причин цієї хвороби – збій в процесі синтезу інсуліну і його функціях.

Дослідники Університету Індіани, Мічигану і Кейсовского університету розповіли, що порушення синтезу проінсуліну тягнуть за собою збій метаболічної функції організму. Проінсулін – це прогормон, створюваний за допомогою бета-клітин у підшлунковій залозі. Якщо цей гормон стає недостатньо надійним, людина більше схильна до хвороби діабету. Фахівці відзначили, що еволюційна вразливість по відношенню до діабету виникла через ненадійність гормону.

Також автори роботи розповіли, що одна мутація організму не може одночасно впливати і на синтезування, і на зниження ефективності гормону, який пов'язаний з рецепторами. У цих функцій різні особливості структури, які суперечать один одному. Так, наприклад, діабет другого типу тягне за собою розвиток дисфункції бета-клітин. І якщо спробувати виправити цю проблему, можна порушити іншу функцію цього гормону.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»