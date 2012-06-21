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Вчені підтвердили, що коронавірус може перейти в затяжну стадію, а також перерахували симптоми, які допоможуть його розпізнати. Про це повідомив таблоїд The Daily Express з посиланням на доповідь вчених з британського Національного інституту здоров'я і клінічного вдосконалення (NICE).

Відзначається, що тривале захворювання COVID-19 може протікати на 12 тижнів довше. При цьому його дуже важко діагностувати, оскільки перелік симптомів сильно відрізняється.

Хворий може відчувати біль у грудній клітці, прискорене серцебиття, постійну слабкість, задишку і депресію, а також кашляти.

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За даними вчених, в такому стані у людини можуть проявлятися і неврологічні симптоми. Наприклад, порушення сну або запаморочення.

Також хворі з підтвердженим діагнозом затяжного COVID-19 скаржилися на проблеми шлунково-кишкового тракту, діарею, зниження апетиту, біль у м'язах і суглобах, висип на шкірі.

Такі симптоми можуть проявлятися в заражених коронавірусною інфекцією пацієнтів протягом тривалого часу, навіть якщо здається, що найважча стадія захворювання відступила і вірус переможений.

У грудні NICE опублікував керівництво з лікування посткоронавірусного синдрому, назвавши його основні симптоми. До них вчені віднесли високу температуру, втому, головний біль, поколювання й оніміння кінцівок, порушення сну і когнітивних функцій. Також пацієнти, які перехворіли на COVID-19, довгий час можуть страждати від нудоти, діареї, анорексії і болю в животі. Інфекція може відбитися і на психологічному стані, провокуючи депресію і напади тривоги.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»