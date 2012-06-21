Вчені вважають, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 можна зупинити тільки одним способом — за допомогою вакцинації.
Як повідомляє Science Alert, поки не відомо, виробляється і чи є надійним імунітет у тих, хто перехворів на коронавірус, а якщо виробляється, то як довго він діє.
За словами професора імунології з Марселя Еріка Вівьє, для вироблення достатньої кількості антитіл проти вірусів на основі РНК (а до них відноситься і коронавірус, епідемія якого вирує нині в світі) потрібно майже три тижні. Але навіть у цьому випадку отриманий імунітет буде ефективний лише кілька місяців.
На запитання про те, як довго у пацієнта, який одужав після хвороби COVID-19 діє імунітет, виконавчий директор Програми з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан чесно зізнався: «У нас немає відповіді на це питання, це невідомо».
Вчені повідомляють про випадки повторного зараження коронавірусом. Але директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Балу вважає, що насправді вірус не зникав, а лише залишався бездіяльним і безсимптомним, стаючи «хронічною інфекцією», як, наприклад, герпес.
Більш того, деякі фахівці висловлюють думку про те, що антитіла, які виробляються для захисту від вірусу, можуть стати причиною загострення захворювання. Також вчені поки не знають, які антитіла більш ефективні: у тих, хто важко переніс хворобу, або перехворів з легкими симптомами, або й зовсім без них.
Через подібну невизначеність, пов'язану з природою коронавірусу, деякі фахівці навіть не сподіваються на ефект колективного імунітету. «Єдине реальне рішення — це вакцина», — вважає професор австралійського Університету Кертін Арчі Клементс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»