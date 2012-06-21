Вчені з Інституту імунології Ла-Хойя в США з'ясували, як довго може зберігатися імунітет у людей, які перехворіли на COVID-19. Дослідження було опубліковане в понеділок, 16 листопада, на порталі bioRxiv.

Фахівці інституту зібрали кілька разів зразки крові у 185 пацієнтів від 19 до 81 року, які перехворіли на COVID-19 в легкій формі. Потім вони проаналізували кров на чотири компоненти імунної системи: антитіла, В-клітини, які виробляють більше антитіл при необхідності, і два типи Т-клітин.

Дослідження показало, що імунітет зберігається протягом шести і більше місяців. Причому B-клітини були більш активні в крові через шість місяців, ніж через один місяць. Кількість Т-клітин зменшилася через 3-5 місяців.

«Вивчаючи антитіла, В-клітини пам'яті, CD4 + Т-клітини і CD8 + Т-клітини, а також пам'ять на SARS-CoV-2 комплексним чином, ми виявили, що кожен компонент імунної пам'яті SARS-CoV-2 демонструє різну кінетику», – випливає з дослідження.

Відзначається, що B-клітини зберігають імунну пам'ять, що дозволяє їм визначати коронавірус протягом декількох років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»