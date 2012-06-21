Зважаючи на дані зонду NASA, астрономи встановили, що на супутнику Сатурна є більші запаси нафти та газу, ніж на Землі.
Про це повідомляє видання "Metro".
Зонд «Кассіні», який у 2017 році завершив свою роботу «самогубством» в атмосфері Сатурна, виявив резерви ресурсів на «Титані».
Запаси природного газу на Землі при спалюванні можуть дати в 6300 разів більше енергії, ніж Україна використовує для опалення, охолодження та освітлення житлових приміщень впродовж одного року. Але це — ніщо, порівняно з тим, що ми бачимо на «Титані»: тисячі озер, кожне з яких має приблизно такий самий енергетичний потенціал, як Земля, охолоджений і готовий до використання у вигляді рідкого етану та метану.
Ральф Лоренс з команди «Кассіні» в лабораторії прикладної фізики університету Джона Хопкінса заявив:
«Титан просто покритий матеріалами, що містять вуглець — це гігантський завод органічних хімічних речовин».
Титан розташований на відстані мільярда миль від Сонця і трохи більший за наш місяць. Здебільшого має у своєму складі водянистий лід та кам'янисті породи. Це єдиний супутник, на поверхні якого доведено існування рідких речовин. Має щільну атмосферу.
Супутник отримує лише 1 % від сонячного світла, порівняно з Землею, унаслідок цього там вкрай низькі температури.
При мінусі 180 градусів водяний лід на Титані є твердою породою, принаймні, на поверхні.