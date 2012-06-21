У результаті ретельних аналізів вчені змогли назвати незаперечні три ознаки, які є у людини з високим рівнем інтелекту. Результати наукових досліджень опубліковано в спеціальному тематичному виданні.
Вчені вважають, що люди, які мають здатність передбачати поведінку інших, наділені більш високим рівнем інтелекту. Також до незаперечних ознак фахівці віднесли: передбачення бажань і довгострокову самомотивацію.
Американський професор Джон Майєр пояснив, що люди щодня стикаються з таким завданням, як інтерпретація інших особистостей, їх одягу, обличчя. Це необхідно для визначення настрою людини і для вибору моделі поведінки з ним. Кожен з людей день у день програє різні сценарії в своїй голові, щоб передбачити реакцію тієї чи іншої людини.
У той момент, коли індивід вдається до обробки інформації про себе, яку він почерпнув від інших, у цей момент відбувається краще осмислення власного «Я». У результаті цього людина з високим інтелектом здатна передбачати дії і бажання оточуючих, а також добре мотивувати себе на тривалу перспективу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»