Хімічні сполуки у винограді, шоколаді і зеленому чаї здатні блокувати коронавірусну інфекцію. До такого висновку прийшли вчені Університету Північної Кароліни. Дослідження опубліковане в журналі Frontiers in Plant Science.

Слабким місцем SARS-CoV-2 є «основна протеаза» Mpro – фермент, який бере участь у реплікаційному механізмі. Також відомо, що Mpro пригнічується при взаємодії з різними хімічними сполуками рослинних продуктів з потужними антиоксидантними і протизапальними властивостями. Фахівці вивчили продукти харчування і лікарські рослини на предмет наявності таких з'єднань.

Комп'ютерне моделювання та лабораторні експерименти показали, що речовини, що містяться у винограді і зеленому чаї, успішно пригнічують функцію Mpro, а з'єднання в порошку какао і темному шоколаді знизили активність протеази приблизно на 50%.

За словами вчених, у зеленому чаї також є п'ять хімічних сполук, що взаємодіють з різними ділянками Mpro і нейтралізують його дію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»