У людей, які дотримуються здорового режиму сну, ризик серцевих захворювань значно нижчий, ніж у тих, хто спить мало. Про це йдеться в дослідженні вчених з Тулейнського університету у Новому Орлеані, США.

Фахівці вважають, що сон від семи до восьми годин щодня допоможе вберегти людину від серцевої недостатності.

В ході експерименту дослідники спостерігали за 408 802 людьми у віці від 37 до 73 років, у 5221 з них була діагностована серцева недостатність. У всіх учасників з таким діагнозом відзначалися проблеми зі сном: одні мучилися від безсоння, інші часто прокидалися ночами через власне хропіння, у третіх тривалість сну була занадто короткою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

