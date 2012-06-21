Китайські вчені з'ясували, що кішки і тхори найбільш сприйнятливі до коронавірусу. У доповіді, яка опублікована на порталі biorxiv.org, йдеться про те, що ці тварини можуть не тільки заразитися COVID-19, але ще і загинути у більшості випадків.
Зараження відбувається від хворого господаря повітряно-крапельним шляхом. Якщо кішки гинуть майже в 100% випадків, то у тхорів є шанс вижити. Причому, тварини можуть заразити своїх родичів.
Вчені також виявили, що коронавірус не приживається у собак, свиней, курей і качок, які були задіяні в ході експерименту.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила на своєму веб-сайті, що немає ніяких доказів того, що собака, кішка або будь-яка інша домашня тварина може бути носієм вірусу і передавати COVID-19 людині.
Разом з тим, у вівторок у Гонконзі був зафіксований вже третій випадок зараження домашньої кішки. Захворювання передалося тварині від господаря-носія коронавірусу. Ще один подібний випадок зараження кішки був зафіксований на минулому тижні в Бельгії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»