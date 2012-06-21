Британські та малайзійські вчені провели комп'ютерне моделювання сприйнятливості різних видів тварин до нової коронавірусної інфекції, і визначили, які звірі можуть хворіти на COVID-19. Стаття на цю тему опублікована у виданні Scientific Reports.



Висновки, отримані вчними, в цілому корелюють з лабораторними дослідами, які проводилися з тваринами, а також збігаються з зафіксованими серед тварин випадками COVID-19. Птахи, рептилії і риби, як з'ясували вчені, не схильні до зараження SARS-CoV-2, а ось ссавці можуть бути переносниками вірусу.

Результати показали, що птахи, риби і рептилії не схильні до зараження. SARS-CoV-2 може вражати широкий спектр ссавців. Вже були випадки зараження кішок, собак, а також диких тварин – левів, тигрів, антилоп і жирафів. Лабораторні дослідження підтвердили можливість зараження тхорів, кроликів і макак. Також в зоні небезпеки економічно важливий домашню худобу – зокрема вівці, корови і свині.

Чутливі тварини можуть служити резервуарами вірусу, що вимагає ретельного постійного догляду за тваринами і спостереження за ними.

При цьому важливо відзначити, що миші і щурі, мабуть, не чутливі до вірусу, тому в якості модельних організмів для людського COVID-19 використовуються хом'яків і тхорів.

З 35 випробуваних птахів тільки кілька, включаючи блакитну синицю, теоретично можуть заразитися коронавірусом. Точно так з 72 риб в цьому дослідженні відносно небагато демонструють схильність інфекції – серед них виявилися звичайний короп, тюрбо і нільська тілапія. З 14 досліджених рептилій сприйнятливими є тільки черепаха і крокодил.

«Комп'ютерне моделювання, проведене для 215 видів, показало, що коронавірус загрожує 26 з них. Це людиноподібні мавпи, вівці, а також деякі інші види, які контактують з людиною. Випадки інфікування овець на сьогодні не зареєстровані, але потрібно розуміти, що ніхто не проводив тестування на SARS-CoV-2 серед овець», – каже Крістін Оренго з Університетського коледжу Лондона.



Вчені кажуть, що тварини можуть стати резервуаром вірусу, з якого SARS-CoV-2 буде повторно загрожувати людям. Для того, щоб захиститися від цієї загрози, необхідний широкомасштабний моніторинг, який повинен проводитися особливо ретельно для сільськогосподарських тварин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»