Дослідження Savills World Research показало, що на сьогодні сукупна вартість нерухомості всіх країн світу – 280,6 трильйонів доларів.
У цікавому дослідженні йдеться про те, що найбільша частка припадає саме на житлову нерухомість. Це 220,6 трильйонів доларів США. Цікаве порівняння: ціна золота, видобута за всю історію людства склала лише 7,6 трильйона доларів, а це всього 3,5% від загальної вартості житлової нерухомості. У дослідженні йдеться про те, що найбільша частка від загальної вартості житла – це розвинені ринки Північної Америки і Європи.
Експерти повідомляють про те, що за період минулого року загальна ціна житлової нерухомості світу збільшилася відразу на 8%. Тепер вона становить 220,6 трильйона доларів.
Відзначимо, що на світовому ринку нерухомості був побитий одинадцятирічний рекорд. Так, обсяг угод на ринку нерухомості за перший квартал збільшився відразу на 15% у порівнянні з показниками, які були зафіксовані роком раніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»