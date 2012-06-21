Вчені рекомендують людям щодня вживати грейпфрут, в якому є багато корисних речовин для людського організму. Грейпфрут захищає його від онкології і депресії, а також має позитивний вплив на внутрішні органи.
Завдяки малій кількості калорій продукт буде корисний особам, охочим скинути зайву вагу, а також він чудово очищає судини від холестерину, нормалізує тиск. Грейпфрут корисний для здоров’я печінки і може допомогти прискорити ферментацію. У ньому є вітамін C, який оберігає імунітет від застуди та грипу, що важливо під час сезонних недуг.
Вживання фрукта допоможе позбутися від запорів, а також лікопін в його складі не дає рости патологічним клітинам і виводить з організму токсини. Вчені довели позитивний вплив виду цитрусового на психіку, так як люди добре сплять, не страждають депресією і завжди знаходяться на позитиві.