Вчені назвали онкологічні хвороби, які можуть розвиватися в результаті вживання спиртних напоїв. На думку вчених не існує безпечної дози алкоголю, вживаючи яку, можна було б не хвилюватися через можливий розвиток раку.



За даними співробітників Університету Отаго в Новій Зеландії, в 2012 році вживання алкоголю стало причиною майже 500 тисяч смертей від онкології. Люди, які часто вживають спиртне у великих обсягах, знаходяться в зоні особливого ризику, але не можна сказати, що є якісь безпечні дози алкоголю, як вважає деякіхто.

«Вживання спиртних напоїв асоційоване з розвитком як мінімум семи видів раку. Це рак печінки, прямої і товстої кишки, стравоходу, горла, ротової порожнини і молочної залози. Навіть незначні порції спиртного підвищують ризик розвитку раку грудей на 16%. Чим частіше вживає алкоголь жінка, то більша загроза нависає над нею», – говорять автори дослідження.



Етиловий спирт в складі будь-якого алкогольного напою чинить руйнівну дію на фундаментальні мікробіологічні системи – зокрема, спиртне ушкоджує ДНК всередині клітинних ядер. У результаті зростає ризик появи мутацій, які можуть призводити до безконтрольного поділу клітин і росту пухлини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»