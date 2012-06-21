Теніс здатний продовжити життя майже на десять років – з'ясували європейські вчені
Цей вид спорту виявився найбільш ефективним, кращим за їзду на велосипеді, від бігу підтюпцем і плавання. Експерти вважають, що велику роль відіграє соціальний аспект, повідомляє Mayo Clinic Proceedings.
Центр здоров'я святого Луки в Канзас-Сіті провів експеримент за участю майже 8600 добровольців. Експерти вивчали стан їх здоров'я і спосіб життя, зокрема, як часто учасники експеременту займалися спортом і яким саме.
У тих, хто зовсім не приділяв час на фізичну активність, очікувана тривалість життя виявилася найнижчою. Також з'ясувалося, що різні види спорту по-різному впливають на організм.
Згідно з отриманими даними, тенісисти живуть в середньому на 9,7 років довше тих, хто нехтує фізичними вправами, любителі бадмінтону «виграють» 6,2 року, футболісти – майже п'ять років.
Поодинокі види спорту надали менший вплив на тривалість життя. Велосипедисти живуть довше на 3,7 року, плавці – на 3,4, бігуни – всього на 3,2.
Вчені зробили висновок, що на людей впливає не тільки фізкультура як така, а й спілкування.
«Ми знаємо з інших досліджень, що соціальна підтримка пом'якшує стрес», – зазначив автор дослідження Джеймс О'Кіф.
Взаємодія з іншими людьми, яка відбувається в командних іграх, можливо, має виражений фізичний і психологічний ефект. Експерти мають намір продовжити експерименти, щоб підтвердити свій висновок.
Раніше повідомлялося, що понад мільярд жителів Землі ведуть малорухливий спосіб життя. Вони не приділяють спортивним заняттям навіть 20 хвилин в день. Особливо яскраво ця тенденція виражена у благополучних країнах. ВООЗ попереджає, що постійна нерухомість може привести до розвитку небезпечних захворювань, таких як діабет другого типу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»