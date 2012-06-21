Застосування вітаміну C дозволяє знизити смертність від коронавірусу на 68%. Про це йдеться в результатах дослідження міжнародної групи вчених, опублікованих 7 грудня журналом MDPI.

З'ясувалося, що вживання вітаміну C дозволяє знизити кількість важких випадків коронавірусу і, як наслідок, летальних випадків. Крім того, щоденний прийом від 6 до 24 г вітаміну C дозволяє зменшити тривалість перебування на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

За словами одного з авторів дослідження – Анітри Карр, вітамін C використовується організмом для підтримки імунної системи. Крім того, наголошується, що у більшості пацієнтів з COVID-19 в палатах інтенсивної терапії є дефіцит вітаміну C.

Німецькі вчені з клініки Ортенау Оффенбург і Йенского університету імені Фрідріха Шиллера запропонували використовувати бджолину отруту в боротьбі з коронавирусною інфекцією. На їхню думку, бджолина отрута має противірусний ефект.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»