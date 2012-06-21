Організми людей постраждають у результаті згубного впливу космічної радіації. До такого висновку прийшли вчені під час XVII Конференції з космічної біології та медицини.
За попередніми розрахунками експертів, міжпланетний політ триватиме приблизно два роки. Ризик опромінення радіацією після подорожі до Марса і попередніх орбітальних польотів складе 12%, що на 2% вище встановленої норми. Ранні вивчення вчених показали, що під час шестимісячного польоту на Червону планету частка опромінення радіацією допустимої за кар'єру складе 60%. У зв'язку з цим експерти заявили, що космонавти зможуть тільки один раз злітати на Марс.
У листопаді поточного року на Марсі висадився апарат Mars InSight, за допомогою якого вчені зможуть краще вивчити Червону планету. Марсохід справно працює, передаючи отримані дані на Землю. Так, він вже встиг поділитися першим фото, а також записом марсіанського вітру. Незабаром апарат приступить до буріння поверхні планети.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»